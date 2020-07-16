Сыщики Карелии взяли обманувшего пенсионеров "родственника" в Новосибирской области (ВИДЕО)

Сотрудники уголовного розыска выезжали в командировку, чтобы задержать телефонного мошенника.

По сообщению МВД Карелии, в начале этого года в полицию Калевальского и Лоухского районов поступило 9 аналогичных заявлений о хищении денежных средств. Потерпевшими были пенсионеры в возрасте от 60 лет, которые с разницей в несколько дней получили тревожный звонок от якобы родственника. На телефон пожилого человека, в 8 случаях это были женщины, звонил мужчина и называл себя сыном или внуком пенсионера. Далее звонивший сообщал, что стал виновником ДТП и ему необходима крупная сумма для компенсации ущерба. Поверившие в обман пожилые граждане, желая помочь близкому, перечисляли на неизвестные счета свои сбережения. Общая сумма причиненного ущерба составила более 80 тысяч рублей.

Было установлено, что звонки поступали из Сибирского федерального округа. Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Карелия выехали в служебную командировку. В одном из населенных пунктов Новосибирской области карельские полицейские при силовой поддержке Росгвардии задержали 36-летнего подозреваемого. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления против личности.

В настоящее время фигурант доставлен в Карелию и помещен в следственный изолятор. В отношении него возбуждены уголовные дела. Проводятся следственные мероприятия.

Ранее обманутая жительница Карелии раскусила интернет-мошенницу.