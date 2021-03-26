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Мошенники прикинулись сотрудниками банка и следователем, чтобы выманить у жительницы Петрозаводска 700 тысяч рублей

Новости. Криминал
12:37, 27 Марта 2021
фото: © Depositphotos / leungchopan
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Петрозаводчанка перевела мошенникам 700 тысяч рублей, взятые в кредит в трех банках.

Мошенники разыграли целый спектакль, чтобы выманить у 45-летней петрозаводчанки крупную сумму денег, рассказали в МВД Карелии.

Сначала жительнице Петрозаводска позвонила якобы сотрудница популярного банка и сообщила, что сервис личного кабинета клиентки взломан. Более того, поступил запрос на перевод денег постороннему человеку. Предположив, что действуют аферисты, "работница банка" спросила, сколько вообще петрозаводчанка имеет карт и в каких банках.

Позднее с ней связался мужчина, который назвался личным куратором и сообщил, что из-за взлома личного кабинета возбуждено уголовное дело. Заодно он проинформировал, что от имени пострадавшей в различные банки поданы дополнительные заявки на кредиты. При этом для сохранения средств он потребовал в действительности оформить эти кредиты, обналичить деньги, приехать на такси к определённому терминалу и перевести их по частям на продиктованный им счёт.

Мошенники ни на минуту не прекращали беседу, постоянно переключая женщину с одного "специалиста" на другого. Окончательно запутавшись, на протяжении двух дней она выполняла все требования неизвестных.

Одновременно ей звонил мужчина, представившийся следователем. При его звонках на экране мобильного телефона показывался городской номер.  

В итоге, оформив в двух банках потребительские кредиты по 200 тысяч рублей, а также обналичив ранее взятый кредит в третьем банке в 289 тысяч рублей, женщина перевела почти 700 тысяч рублей мошенникам.

Сомнения у нее закрались лишь при попытке оформления кредита в четвёртом коммерческом учреждении.

Полиция проводит проверку, устанавливая обстоятельства происшествия, после чего будет принято процессуальное решение.

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Комментарии

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врунофф
2021-03-27 12:49:52
Заноза утверждает, что у людишек денег нет. Кстати, в психушках тоже могут существовать подобные колцентры.
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