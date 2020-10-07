Работница образовательной сферы в Карелии взяла для мошенников кредит

Петрозаводчанка перечислила мошенникам 117 тысяч рублей, отдав свои сбережения и кредит, сообщили в МВД по Карелии.

Женщина рассказала в отделении полиции Петрозаводска, что ей позвонила незнакомка. Она представилась работницей банка и сообщила, что на имя абонентки оформлен кредит – 92 тысячи рублей.



Петрозаводчанка обеспокоилась и стала расспрашивать звонившую, надеясь узнать, как ей правильно поступить. Та пояснила, что якобы необходимо установить специальную программу на мобильный телефон и продиктовать данные. Женщина так и сделала. Именно в это время на нее и оформили кредит мошенники, получив доступ ко всему телефону и мобильному приложению банка. Но жительница карельской столицы не обратила на это никакого внимания.

Следующей инструкцией от аферистов было: обналичить кредитные средства и свои собственные, после чего перевести на указанный ими счет. Конечно, они сказали, что этот счет – безопасный, именно там деньги женщины будут в сохранности, а кредит исчезнет, как по волшебству. Работница образовательного учреждения так и поступила, переведя незнакомцам 117 тысяч рублей. А через время поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Полиция Карелии предупреждает: не верьте на слово незнакомцам. Не сообщайте информацию, которую они требуют. Никогда не переводите средства по требованию звонящего.