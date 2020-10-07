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Работница образовательной сферы в Карелии взяла для мошенников кредит

Новости. Происшествия
17:40, 08 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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Петрозаводчанка перечислила мошенникам 117 тысяч рублей, отдав свои сбережения и кредит, сообщили в МВД по Карелии.

Женщина рассказала в отделении полиции Петрозаводска, что ей позвонила незнакомка. Она представилась работницей банка и сообщила, что на имя абонентки оформлен кредит – 92 тысячи рублей.

Петрозаводчанка обеспокоилась и стала расспрашивать звонившую, надеясь узнать, как ей правильно поступить. Та пояснила, что якобы необходимо установить специальную программу на мобильный телефон и продиктовать данные. Женщина так и сделала. Именно в это время на нее и оформили кредит мошенники, получив доступ ко всему телефону и мобильному приложению банка. Но жительница карельской столицы не обратила на это никакого внимания.

Следующей инструкцией от аферистов было: обналичить кредитные средства и свои собственные, после чего перевести на указанный ими счет. Конечно, они сказали, что этот счет – безопасный, именно там деньги женщины будут в сохранности, а кредит исчезнет, как по волшебству. Работница образовательного учреждения так и поступила, переведя незнакомцам 117 тысяч рублей. А через время поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Полиция Карелии предупреждает: не верьте на слово незнакомцам. Не сообщайте информацию, которую они требуют. Никогда не переводите средства по требованию звонящего.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-10-08 19:27:07
Какое образование, такие и люди в рыночной бессовестной экономике. Да и расстрельных законов нет. Власть совсем не хочет людей защищать.
Ткачев
2020-10-08 17:51:47
Отключи телефон, стань ближе к природе и мозги никто парить не будет.
Гость
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