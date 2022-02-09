Мошенники разрушили мечты жителя Карелии о покупке снегохода с санями

В Медвежьегорском районе местный житель, пытавшийся купить по интернету снегоход, попался на удочку мошенников, сообщили в МВД Карелии.

Потерпевший — 49-летний горожанин — обратился в отдел полиции по Медвежьегорскому району с заявлением о мошенничестве.

В конце января мужчина нашёл в интернете сайт по продаже мототехники, а также аксессуаров к ней, с очень привлекательными ценами. К приобретению предлагалась дорожная и внедорожная, снегоходная и водная техника более 60 известных брендов. Веб-ресурс красиво оформлен, имел разветвленную структуру. Раздел отзывов содержал более 20 видеороликов от довольных клиентов.

Подобрав себе снегоход, прицеп, сани, маски и балаклавы, он позвонил в магазин по телефону. Собеседник представился менеджером по работе с клиентами и предложил продолжить общение в одном из мессенджеров. В переписке «специалист» попросил медвежьегорца отправить фотографии паспорта для оформления купли-продажи, после чего выслал ему копию договора. Покупатель с ним ознакомился. Никаких сомнений у него не возникло, поэтому он произвёл полную оплату товаров на указанный номер счёта — 415 тысяч рублей.

Поставить товар в регион должны были в течение двух недель, однако условие договора не было выполнено, а контрагент перестал отвечать на звонки. Тогда мужчина обратился в полицию.

В настоящее время правоохранителями проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.