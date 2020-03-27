890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Предприниматели VS коронавирус: как меняется бизнес для людей во время кризиса
27.03.2020 13:10
Виктор Свирский проверил работу контакт-центра Россельхозбанка
Сегодня 14:27
Парфенчиков выступит с заявлением о карантине в Карелии 14
Сегодня 07:25
Михаил Охлопков: "Я не хочу, чтобы сейчас началась охота на ведьм" 5
Сегодня 07:50
"Завтра заболеем мы, а лечить нас будет некому" 7
Сегодня 08:20

Мошенники с начала года украли у жителей Карелии более 12 млн рублей

Новости. Криминал
18:40, 03 Апреля 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
Загрузка...

С начала года в республике возбуждено 796 уголовных дел, связанных с кражей денег через интернет и мобильную связь, сообщили в МВД Карелии.

В общей сложности за три месяца года граждане, введенные в заблуждение аферистами, лишились более 12 миллионов рублей.

Согласно статистике, чаще всего потерпевших обманывают через интернет. Нередко это происходит, когда жители карельских городов и поселков продают или покупают товары через площадки объявлений.

В этот же массив входят истории обмана пользователей, столкнувшихся с поддельными сайтами (санаториев, магазинов и т.п.).

Полиция Карелии настоятельно рекомендует гражданам изучить основы финансовой грамотности и интернет-безопасности. Элементарные знания помогут спасти сбережения:

- не переводить личные средства без гарантий получения товара;

- не доверять слепо всему, что опубликовано на просторах сети;

- никому ни под какими предлогами не сообщать реквизиты карты, парольную информацию и коды из смс.

Ранее мошенники лишили пожилую жительницу Карелии всех сбережений.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.04.2020, 07:15
Врачи уволились из больницы в Карелии, не желая работать с пациентами с коронавирусом
01.04.2020, 18:25
Четвертый условно заболевший коронавирусом житель зарегистрирован в Карелии – состояние тяжелое (СРОЧНО)
29.03.2020, 18:40
Глава Минздрава Карелии дал прогноз, когда коронавирус придет в республику
29.03.2020, 12:47
Более 90 тысяч россиян подписали петицию с требованием отменить плату за услуги ЖКХ из-за коронавируса
31.03.2020, 18:07
В Карелии с 1 апреля вводится режим всеобщей самоизоляции
28.03.2020, 15:30
"Мы найдем управу на хитрых дельцов"

Аналитика

Сегодня 14:27
Обществоведение
Виктор Свирский проверил работу контакт-центра Россельхозбанка
В период нерабочих дней продолжает осуществлять свою деятельность контакт-центр Россельхозбанка, который расположен в Петрозаводске и обслуживает миллионы людей.
"Арендные платежи на время карантина нужно полностью отменить" 3
Сегодня 11:01
Необходимо найти резервы 2
02.04.2020 13:53
Это вопрос выживания 1
02.04.2020 09:13
Врачи работают буквально на износ 5
01.04.2020 16:07
Вся аналитика

Чтиво

02.04.2020 10:39
Без политики
Аркадий Рутгайзер: "Оставаясь дома, в изоляции, наши пациенты должны знать, что мы все равно рядом"
Новая жизнь, в которую мы все с каждым днем всё больше погружаемся, неизбежно вносит свои коррективы.
Хотите, как в Италии? Нет, как в Исландии! 5
01.04.2020 16:26
Спасите нас от спасающихся! 1
30.03.2020 16:04
архив чтиво

Медиа

Глава Республики проверил соблюдение торговыми центрами мер по карантину и профилактике коронавируса
01.04.2020 15:19
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»