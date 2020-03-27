Мошенники с начала года украли у жителей Карелии более 12 млн рублей

С начала года в республике возбуждено 796 уголовных дел, связанных с кражей денег через интернет и мобильную связь, сообщили в МВД Карелии.

В общей сложности за три месяца года граждане, введенные в заблуждение аферистами, лишились более 12 миллионов рублей.

Согласно статистике, чаще всего потерпевших обманывают через интернет. Нередко это происходит, когда жители карельских городов и поселков продают или покупают товары через площадки объявлений.

В этот же массив входят истории обмана пользователей, столкнувшихся с поддельными сайтами (санаториев, магазинов и т.п.).

Полиция Карелии настоятельно рекомендует гражданам изучить основы финансовой грамотности и интернет-безопасности. Элементарные знания помогут спасти сбережения:

- не переводить личные средства без гарантий получения товара;

- не доверять слепо всему, что опубликовано на просторах сети;

- никому ни под какими предлогами не сообщать реквизиты карты, парольную информацию и коды из смс.



Ранее мошенники лишили пожилую жительницу Карелии всех сбережений.