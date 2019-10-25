Мошенники украли деньги у доверчивой петрозаводчанки

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась горожанка, сообщили в МВД Карелии.

Женщине 23 октбяря позвонил мужчина и представился "младшим сотрудником службы безопасности" банка. Он сообщил, что с ее счета только что в южном регионе России пытались списать деньги.

Петрозаводчанка сначала засомневалась, но позже доверилась мошенникам и сообщила данные банковской карты и код из смс.

Злоумышленники списали со счета горожанки 7, 5 тысяч рублей.

В полиции предупреждают, что звонки от имени лже-сотрудников банков ежедневно поступают жителям Карелии. Совет один – не разговаривать с любезными абонентами, прекращать разговор и в случае сомнений обращаться лично или по официальной горячей линии в свой банк.