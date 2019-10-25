Мошенники украли деньги у доверчивой петрозаводчанки

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В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась горожанка, сообщили в МВД Карелии.
Женщине 23 октбяря позвонил мужчина и представился "младшим сотрудником службы безопасности" банка. Он сообщил, что с ее счета только что в южном регионе России пытались списать деньги.
Петрозаводчанка сначала засомневалась, но позже доверилась мошенникам и сообщила данные банковской карты и код из смс.
Злоумышленники списали со счета горожанки 7, 5 тысяч рублей.
В полиции предупреждают, что звонки от имени лже-сотрудников банков ежедневно поступают жителям Карелии. Совет один – не разговаривать с любезными абонентами, прекращать разговор и в случае сомнений обращаться лично или по официальной горячей линии в свой банк.
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