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Новости. Криминал
17:20, 25 Октября 2019
фото: ©РИА Новости / Илона Головина

Мошенники украли деньги у доверчивой петрозаводчанки

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В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась горожанка, сообщили в МВД Карелии.

Женщине 23 октбяря позвонил мужчина и представился "младшим сотрудником службы безопасности" банка. Он сообщил, что с ее счета только что в южном регионе России пытались списать деньги.

Петрозаводчанка сначала засомневалась, но позже доверилась мошенникам и сообщила данные  банковской карты и код из смс. 

 

Злоумышленники списали со счета горожанки 7, 5 тысяч рублей.

В полиции предупреждают, что звонки от имени лже-сотрудников банков ежедневно поступают жителям Карелии. Совет один – не разговаривать с любезными абонентами, прекращать разговор и в случае сомнений обращаться лично или по официальной горячей линии в свой банк.

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