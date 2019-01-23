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Новости. Криминал
13:10, 23 Января 2019

Мошенники украли у пенсионерки в Карелии около 80 тысяч рублей

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Жительница Беломорского района доверилась телефонным мошенникам и лишилась крупной суммы денег, сообщили в районном отделении МВД.

На мобильный телефон 62-летней гражданке поступил звонок. Мужчина, представившись сотрудником банка, сообщил женщине о том, что у нее с банковской карты произошло несанкционированное списание денег.

Пенсионерка сообщила шестизначный пароль, который был прислан на телефон. После чего заметила, что у нее списали деньги со счета, на что мошенник ответил: "так и должно быть". И еще раз попросил сообщить новый пароль, который также был отправлен на мобильный телефон.

После списания 79, 2 тысяч рублей женщина позвонила в банк, где ей объяснили, что номер карты, а тем более приходящие пароли спрашивают только мошенники.

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Комментарии

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Евгений
2019-01-23 13:46:27
Каким же конченным надо быть, чтобы пенсионеров обворовывать!
Гость
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