Мошенники украли у пенсионерки в Карелии около 80 тысяч рублей

Жительница Беломорского района доверилась телефонным мошенникам и лишилась крупной суммы денег, сообщили в районном отделении МВД.

На мобильный телефон 62-летней гражданке поступил звонок. Мужчина, представившись сотрудником банка, сообщил женщине о том, что у нее с банковской карты произошло несанкционированное списание денег.

Пенсионерка сообщила шестизначный пароль, который был прислан на телефон. После чего заметила, что у нее списали деньги со счета, на что мошенник ответил: "так и должно быть". И еще раз попросил сообщить новый пароль, который также был отправлен на мобильный телефон.

После списания 79, 2 тысяч рублей женщина позвонила в банк, где ей объяснили, что номер карты, а тем более приходящие пароли спрашивают только мошенники.