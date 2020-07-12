Мошенники в Карелии продали романтику два билета в несуществующий кинотеатр

Житель Петрозаводска, решивший сводить девушку в кино во время коронавируса, попался на удочку мошенников, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление 38-летнего горожанина. По его словам, в сети интернет он нашел рекламу работающего в настоящее время кинотеатра. Он решил пригласить знакомую в кино.

Выбрав фильм, он произвел оплату в размере 2,5 тыс. рублей, но потом понял, что заплатил только за один билет. Купив второй билет, заявитель узнал, что в указанный день его знакомая не сможет составить компанию. Он связался с менеджером и тот сказал, что можно оформить возврат приобретенных билетов.

Единственным условием для этого был повторный перевод такой же суммы в счет оплаты кино-билетов. Якобы только после этого вся сумма вернется на счет покупателя. Петрозаводчанин перевел еще 5 100 рублей. И после этого баланс его карты не пополнился ни на рубль.

Поняв, что это мошеннический сайт, который предлагает киносеансы в несуществующем кинотеатре, мужчина обратился в полицию.

Полиция Карелии напоминает! При оплате услуг в сети интернет проверяйте информацию заранее. Не совершайте повторные переводы денежных средств под влиянием третьих лиц.