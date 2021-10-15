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Мошенники взялись «оздоравливать воздух» в Карелии

Новости. Происшествия
08:20, 15 Октября 2021
фото: pixabay.com / knipsling

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В Костомукше появились неизвестные люди, которые предлагают горожанам приобрести некие средства для улучшения воздуха.

Власти Костомукши предупреждают горожан о возможном новом виде мошенничества. В городе появились люди, которые продают некие средства для улучшения воздуха, представляясь «агентами» местной мэрии. Информация об этом содержится в паблике костомукшской администрации.

«В городе участились случаи предложений коммерческого характера от неизвестных лиц, которые предлагают различные средства для „оздоравливания воздуха“, и представляются, в том числе, агентами администрации КГО. Официально информируем вас, что сотрудники администрации, равно как и их представители, не ходят по домам и квартирам с какой бы то ни было информацией коммерческого характера», — сообщают власти Костомукши и предлагают жителям обращаться в полицию или ЕДДС.

Ранее сообщалось, что мошенники обманули юную жительницу Петрозаводска, мечтавшую стать фрилансером.

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