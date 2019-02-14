Мошенница лишила пенсионерку из Петрозаводска 100 тысяч рублей

В полицию Петрозаводска обратилась 63-летняя горожанка с заявлением о мошенничестве, сообщили в МВД Карелии.

Пенсионерка рассказала, что разместила информацию о продаже дивана за 3 тысячи рублей на электронной площадке объявлений. Через час ей на мобильный телефон перезвонила незнакомка и сказала, что готова приобрести диван.

Покупательница попросила продиктовать номер банковской карты, а также код из смс, который вскоре пришел петрозаводчанке на телефон.

Пенсионерка выполнила инструкции покупательницы. И в итоге лишилась 100 тысяч рублей.

Как оказалось, мошенница завладела данными от ее личного онлайн-кабинета и перевела деньги, принадлежащие петрозаводчанке, с одного счета на другой.

Именно поэтому пожилой горожанке показалось, что ей по ошибке пришли чужие деньги. На самом деле, это были собственные накопления жертвы мошенницы.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.