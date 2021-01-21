Мост на улице Кирова в Петрозаводске откроют ночью

Закрытый на ремонт 14 июня прошлого года мост на улице Кирова откроют 23 января, в субботу.

Как сообщили в правительстве Карелии, мост на улице Кирова, который ремонтировали более полугода, откроют без помпезности и перерезания красной ленточки 23 января, а точнее - в ночь на субботу.

Напомним, ремонт моста, начатый 14 июня 2020 года затянулся из-за недобросовестного подрядчика, которого пришлось сменить.

Из-за затягивания проведения работ Минтранс Карелии расторг контракт с компанией "ПроектКомСтрой", выполнявшей ремонт моста на улице Кирова в Петрозаводске, и заключил договор с ООО "Технострой". Согласно условиям контракта, наведение переправы должно было быть завершено в декабре прошлого года, но открытие задержалось из-за подготовки документации.

Стоимость нового железобетонного моста через Неглинку, длина которого 22,1, а ширина 19,5 метров, – 98,5 млн рублей.