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Мост на улице Кирова в Петрозаводске откроют ночью

Новости. Общество
14:59, 22 Января 2021
фото: © Администрация Петрозаводска
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Закрытый на ремонт 14 июня прошлого года мост на улице Кирова откроют 23 января, в субботу.

Как сообщили в правительстве Карелии, мост на улице Кирова, который ремонтировали более полугода, откроют без помпезности и перерезания красной ленточки 23 января, а точнее - в ночь на субботу.

Напомним, ремонт моста, начатый 14 июня 2020 года затянулся из-за недобросовестного подрядчика, которого пришлось сменить.

Из-за затягивания проведения работ Минтранс Карелии расторг контракт с компанией "ПроектКомСтрой", выполнявшей ремонт моста на улице Кирова в Петрозаводске, и заключил  договор с ООО "Технострой". Согласно условиям контракта, наведение переправы должно было быть завершено в декабре прошлого года, но открытие задержалось из-за подготовки документации.

Стоимость нового железобетонного моста через Неглинку, длина которого 22,1, а ширина 19,5 метров, – 98,5 млн рублей.

 

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Комментарии

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Вася
2021-01-22 16:55:04
Я вообще, ничего не знаю, вот собачку несу в парикмахерскую стричь.
Вася
2021-01-22 16:31:52
завтра вместо уточек , будут туалетные ёршики.
dimchik19725
2021-01-22 15:30:23
А что бы потом днём, когда все косяки всплывут, сказать, что за ночь раздолбали!
Os
2021-01-22 15:20:30
А автобусы пустят с утра?
Бумеранг
2021-01-22 15:11:03
Темные дела,делают ночью, а почему новый мост открывают ночью?
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