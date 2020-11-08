Власти нашли нового подрядчика для ремонта моста через Неглинку в Петрозаводске

Определена компания, которой предстоит завершить реконструкцию моста через реку Неглинка в столице Карелии.

Реконструкцией моста на улице Кирова в Петрозаводске займется компания "Технострой". Эта информация содержится в протоколе подведения итогов электронного аукциона, опубликованном на сайте госзакупок.

Как указано в протоколе, компания "Технострой" готова выполнить работу за 56,4 млн рублей. Напомним, что максимальная цена контракта составляла 56,7 млн рублей.

Единственным конкурентом "Техностроя" на аукционе была компания "Проекткомстрой", заявка которой была признана несоответствующей требованиям.

Напомним, ранее из-за затягивания проведения работ Минтранс Карелии расторг контракт с компанией "ПроектКомСтрой", выполнявшей ремонт моста на улице Кирова в Петрозаводске.

Ранее сообщалось, что власти планируют завершить ремонт моста в декабре.

Мост через Неглинку был закрыт на реконструкцию 14 июня.