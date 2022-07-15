Мотоцикл загорелся после удара в отбойник в Карелии (ВИДЕО)

В аварии серьезно пострадал мотоциклист — его доставили в больницу.

В Сегеже на улице Спиридонова в районе дома 19 произошла авария с участием мотоцикла. Видео последствий аварии появилось в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

В Госавтоинспекции Карелии рассказали детали аварии. По предварительным данным, 58-летний водитель мотоцикла BMW R1100RT перед перекрестком выехал на встречную полосу, обгоняя двигавшийся впереди автомобиль. Возле пешеходного перехода мотоцикл столкнулся с автомобилем Skoda Octavia.

От удара мотоцикл опрокинуло через металлический отбойник. Мотоциклист с полученными травмами был доставлен в больницу.

По сообщениям очевидцев, мотоцикл начал гореть, но был вовремя потушен.