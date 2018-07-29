Мотоциклист и "легковушка" столкнулись на трассе в Карелии

По теме
Загрузка...
Авария произошла в Лахденпохском районе республики.
По данным МЧС, 28 июля в 09.57 пожарно-спасательные подразделения в составе семи человек и двух единиц техники привлекались для ликвидации ДТП на 205 км трассы "Сортавала".
По предварительным данным, мотоциклист не соблюдал дистанцию и столкнулся с легковым автомобилем Subaru. В результате травмы получил водитель мотоцикла.
По теме
Выбор читателей
26.07.2018, 12:36
24.07.2018, 09:17
23.07.2018, 09:03
23.07.2018, 16:50
22.07.2018, 16:40
Аналитика
26.07.2018 16:40
Обществоведение
Молодые сотрудники рассказали о преимуществах работы на предприятии.
25.07.2018 13:29
23.07.2018 12:49
23.07.2018 12:26
23.07.2018 10:20
Чтиво
26.07.2018 12:09
Частная жизнь
Как на самом деле живут петрозаводчане, потерявшие все на пожаре.
25.07.2018 15:46
13.07.2018 13:29
Комментарии