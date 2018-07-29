Мотоциклист и "легковушка" столкнулись на трассе в Карелии

Авария произошла в Лахденпохском районе республики.

По данным МЧС, 28 июля в 09.57 пожарно-спасательные подразделения в составе семи человек и двух единиц техники привлекались для ликвидации ДТП на 205 км трассы "Сортавала".

По предварительным данным, мотоциклист не соблюдал дистанцию и столкнулся с легковым автомобилем Subaru. В результате травмы получил водитель мотоцикла.