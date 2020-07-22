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Мотоциклист из Самарской области улетел в кювет на трассе в Карелии

Новости. Происшествия
09:56, 23 Июля 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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Житель Саратовской области пострадал при ДТП в Пудожском районе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 22 июля в 12:40 на 414 км федеральной автодороги Вологда – Медвежьегорск в Пудожском районе водитель мотоцикла Honda не справился с управлением и совершил съезд в левый по ходу движения кювет. Мотоцикл перевернулся

32-летний мотоциклист, житель Самарской области, получил травмы. Ему была оказана медицинская помощь.

Ранее молодой водитель кроссовера в Карелии "отправил" мотоциклиста в больницу.

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