Мотоциклист перевернулся и упал на газон на проспекте в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП с участием мотоциклиста произошло на Лесном проспекте.

Как пишет ДТП ПТЗ, в минувший вторник, 12 октября, 18:29 у дома № 57 на Лесном проспекте перевернулся мотоциклист.

Мотоцикл двигался по Лесному проспекту в сторону «Чапаевского кольца».

Судя по видео, в момент перестроения влево, водитель не справился с управлением, мотоцикл занесло. Мотоциклист наехал на бордюрный камень и опрокинулся, вылетев на разделительный газон.

Очевидец происшествия, Максим Кенинги, запечатлел момент ДТП.

Ранее патрульные устроили гонку преследования за мотоциклистом по улицам Петрозаводска.