Мотоциклист перевернулся и упал на газон на проспекте в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП с участием мотоциклиста произошло на Лесном проспекте.
Как пишет ДТП ПТЗ, в минувший вторник, 12 октября, 18:29 у дома № 57 на Лесном проспекте перевернулся мотоциклист.
Мотоцикл двигался по Лесному проспекту в сторону «Чапаевского кольца».
Судя по видео, в момент перестроения влево, водитель не справился с управлением, мотоцикл занесло. Мотоциклист наехал на бордюрный камень и опрокинулся, вылетев на разделительный газон.
Очевидец происшествия, Максим Кенинги, запечатлел момент ДТП.
Ранее патрульные устроили гонку преследования за мотоциклистом по улицам Петрозаводска.
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