Мотоциклист попал в больницу после ДТП в Петрозаводске

Мотоциклист 23 июня при перестроении врезался в иномарку, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 4.50 на Финском проезде, 1 27-летний мотоциклист при совершении левого поворота не занял крайнее левое положение на проезжей части и совершил столкновение с автомобилем Ford Focus.



После ДТП водитель мотоцикла самостоятельно обратился за медицинской помощью в БСМП. Ему назначено амбулаторное лечение.