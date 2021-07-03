Мотоциклист сбил пешехода в поселке Карелии и скрылся с места ДТП

В поселке Рускеала пешеход, попав под колеса мотоцикла, госпитализирован в больницу, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В минувшую субботу, 3 июля, в 22:50 в поселке Рускеала Сортавальского района неустановленный водитель, управляя мотоциклом, сбил пешехода, который двигался по краю проезжей части. В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован в больницу.

Мотоциклист с места ДТП скрылся.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

Ранее на севере Карелии подросток на мопеде сбил 70-летнюю бабушку.