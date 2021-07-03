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Мотоциклист сбил пешехода в поселке Карелии и скрылся с места ДТП

Новости. Происшествия
12:00, 04 Июля 2021
фото: Столица на Онего

В поселке Рускеала пешеход, попав под колеса мотоцикла, госпитализирован в больницу, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В минувшую субботу, 3 июля, в 22:50 в поселке Рускеала Сортавальского района неустановленный водитель, управляя мотоциклом, сбил пешехода, который двигался по краю проезжей части. В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован в больницу.

Мотоциклист с места ДТП скрылся.        

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

Ранее на севере Карелии подросток на мопеде сбил 70-летнюю бабушку.

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Комментарии

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кир
2021-07-04 14:36:15
Надоел ваш быт, - сказал кот.
Изя
2021-07-04 15:12:21
Ты же его в системе и делаешь , винтик хреноф :)
Гость
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