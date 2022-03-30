Мотоциклист «взлетел» на крышу автомобиля после жесткого ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)

Столкновение автомобилиста и мотоциклиста произошло на перекрестке в Петрозаводске.
Авария произошла сегодня, 29 апреля, в 18-17 на пересечении Октябрьского проспекта и Мурманской улицы в Петрозаводске.
После столкновения на перекрестке мотоциклист оказался на крыше автомобиля, затем упал на землю.
Момент аварии зафиксировала камера наблюдения компании «Сампо.ру»
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание