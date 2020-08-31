Мстительная жительница Карелии запустила 16-килограммовую гирю в авто изменника

В Калевальском районе женщина обвиняется в умышленном повреждении автомобиля, сообщили в прокуратуре Карелии.
Установлено, что в июле 32-летняя женщина без предупреждения решила навестить своего возлюбленного.
Уличив его в измене, девушка вышла из квартиры на улицу и, увидев во дворе дома припаркованный автомобиль молодого человека, кинула в стекло лежавшую на земле 16-килограммовую гирю.
Ущерб превысил 13 тысяч рублей.
Девушка призналась, что таким образом хотела отомстить за нанесенную обиду.
Уголовное дело направлено в суд.
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