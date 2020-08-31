Мстительная жительница Карелии запустила 16-килограммовую гирю в авто изменника

В Калевальском районе женщина обвиняется в умышленном повреждении автомобиля, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в июле 32-летняя женщина без предупреждения решила навестить своего возлюбленного.

Уличив его в измене, девушка вышла из квартиры на улицу и, увидев во дворе дома припаркованный автомобиль молодого человека, кинула в стекло лежавшую на земле 16-килограммовую гирю.

Ущерб превысил 13 тысяч рублей.

Девушка призналась, что таким образом хотела отомстить за нанесенную обиду.

Уголовное дело направлено в суд.