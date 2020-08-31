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Мстительная жительница Карелии запустила 16-килограммовую гирю в авто изменника

Новости. Криминал
15:07, 01 Сентября 2020
фото: © shutterstock.com/Goolia Photography
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В Калевальском районе женщина обвиняется в умышленном повреждении автомобиля, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в июле 32-летняя женщина без предупреждения решила навестить своего возлюбленного.

Уличив его в измене, девушка вышла из квартиры на улицу и, увидев во дворе дома припаркованный автомобиль молодого человека, кинула в стекло лежавшую на земле 16-килограммовую гирю.

Ущерб превысил 13 тысяч рублей.

Девушка призналась, что таким образом хотела отомстить за нанесенную обиду.

Уголовное дело направлено в суд.

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Комментарии

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Изя
2020-09-01 16:45:30
Ниже по списку .
Как же ты . бабуля . измельчала душой . такую галиматью несёшь и видимо уже не понимаешь . что впала в обыкновенный маразм :)
насмешница
2020-09-01 16:44:14
Жлоб
новый
2020-09-01 16:35:28
Да и правильно. Звезды сошлись. Не нужен ей такой мужичонка, который из-за 13 тыщ разбитого стекла в ржавой кастрюле девку под уголовную статью подвел, которую сам же недавно похотливо пользовал. Найдет себе нормального. Красивого, умного и хозяйственного.
Бездельник
2020-09-01 16:26:22
Хорошо живут бомжи и металлисты в Калевальском районе. Гири по 16 кг валяются на улице и никто не подбирает. Зато женщине пригодилась поправить своё душевное равновесие. :)
ppppp
2020-09-01 15:43:21
Мне одному интересно, сколько метров было от места броска до автомобиля?
кир
2020-09-01 15:38:42
Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет.©
новый
2020-09-01 15:19:02
ГТО золотой значок. Это вам не за гаражами курить.
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