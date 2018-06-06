Мурманчанин разбился ночью на трассе в Карелии

Без политики

Вспомните сказку про "Страну невыученных уроков" и историю о том, как от запятой в нужном месте зависела жизнь Вити Перестукина. В реальной же жизни мы гораздо чаще сталкиваемся с такими вопросами, от которых зависит наше будущее.