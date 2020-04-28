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Мурманская область закупит 150 тысяч защитных масок у заключенных Карелии

Новости. Общество
10:48, 29 Апреля 2020
фото: © Столица на Онего
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Моногорода Кировск, Мончегорск и Оленегорск Мурманской области выразили готовность закупить защитные маски у Карелии, сообщила пресс-служба главы Карелии.

Моногород Кировск Мурманской области закупит 150 тысяч защитных масок для борьбы с распространением коронавируса у предприятия из Сегежи. Об этом удалось договориться главам моногородов по итогам онлайн-совещания Фонда развития моногородов с моногородами Карелии и Мурманской области.

Как рассказала глава администрации Сегежского района Марина Гусева, в Сегеже одноразовые маски сегодня шьют два учреждения УФСИН. Продукция поставляется в города Карелии, а также под заказ идет в другие города страны.

"Маски у нас шьют в ИК-1 и ИК-7 УФСИН по Республике Карелии, - рассказала Марина Гусева. - Маски одноразовые из марли по цене 10-13 рублей за штуку. При необходимости мы готовы дать их координаты всем моногородам, кому необходимы средства индивидуальной защиты".

Моногорода Кировск, Мончегорск и Оленегорск Мурманской области выразили готовность закупить защитные маски у Карелии. В частности, администрация Кировска уже заказала 150 тысяч защитных масок. Первая партия поступит в город до конца этой недели.

В настоящее время Фонд развития моногородов сформировал перечень предприятий в моногородах, которые производят средства защиты по борьбе с COVID-19 и готовы поделиться ими с другими городами. И теперь в режиме онлайн помогает организовать взаимодействие муниципальных властей с этими предприятиями по закупкам необходимых средств защиты.

Ранее сообщалось, что общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Мурманской области составляет 1056 человек.

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