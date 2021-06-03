Мусор из райцентра Карелии будут вывозить реже из-за поломки мусоровоза

Регоператор предупредил об изменении графика вывоза ТКО в Лахденпохье.

Как сообщили в пресс-службе «Автоспецтранса», в Лахденпохье на площадках накопления ТКО размещено около 30-ти шестикубовых контейнеров-лодочек. Эти контейнеры обслуживают два мусоровоза, однако в данный момент работает один. Второй технически неисправен, поэтому возможны задержки в графике вывоза и, как следствие, перенакопление объемов ТКО.

По информации Владимира Мельника, директора компании-оператора по транспортированию ТКО в Лахденпохском районе, ремонт мусоровоза займет около двух дней.

Регоператор просит жителей города с пониманием отнестись к данной ситуации, а также напоминает: строительные отходы нельзя складировать ни в контейнеры, ни рядом с ними. Техника не выдерживает таких нагрузок, машины выходят из строя. Для вывоза строительного мусора необходимо связаться с любой транспортной компанией, имеющей соответствующую лицензию, или обратиться к операторам по транспортированию ТКО в вашем районе, оплатив услугу по вывозу по отдельному договору.