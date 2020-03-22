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Мусорные контейнеры сгорели в трех районах Петрозаводска

Новости. Происшествия
09:10, 23 Марта 2020
фото: © EPA/ИТАР-ТАСС
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В воскресенье произошли три пожара в пластиковых мусорных контейнерах, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В минувшее воскресенье, 22 смарта, в 11:44 у дома№18 по улице Ленинградской горел  пластиковый мусорный контейнер, принадлежащий ООО "АктивПро".  В результате поврежден контейнер на площади 1 кв.м.

Днем, в 14:44, аналогичный пожар произошел на проспекте Александра Невского, 53А. Горел контейнер, принадлежащий "Автоспецтранс".  Он был поврежден на площади 1 кв.м.

В 16:19 у дома №14 на улице Куйбышева загорелся мусорный контейнер от ООО "АктивПро". 

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

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