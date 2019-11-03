Музеи и театры Карелии ждут горожан на "Ночь искусств"

Учреждения культуры Карелии подготовили большую программу из более чем 50 мероприятий.

Сегодня, 3 ноября, в Петрозаводске проходит "Ночь искусств" Вход на многие из событий будет свободным.

В Карелии в акции участвуют театры и музеи Петрозаводска, Карельская филармония, Дом "Кантеле", Национальная библиотека, Центр народного творчества и культурных инициатив, Галерея промышленной истории и др.

Так, в Национальном музее можно будет поучаствовать в викторине, посетить авторскую экскурсию "Калевала" на Театральной площади Петрозаводска", поучаствовать в лекции-диспуте о Зимней войне.

Карельская филармония предложит в этот вечер прийти на одну из самых популярных и востребованных своих программ – "Рок-хиты" и проведет необычный перформанс, где живая музыка встретится с изобразительным искусством и виртуальной реальностью.

Подробнее об этих и многих других событиях "Ночи искусств" можно узнать из программы.

Мероприятия акции продлятся до 23.00.