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Музей истории Беломорско-Онежского пароходства появится в Петрозаводске

Новости. Общество
14:00, 11 Июня 2021
фото: © Петросовет

В столице Карелии в 2023 планируют открыть о Музей истории Беломорско-Онежского пароходства и речного училища.

В Петрозаводске прошла презентация совместного проекта депутата Петросовета Елизаветы Васильевой и руководства Беломорско-Онежского филиала государственного университета морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Музей Беломорско-Онежского пароходства и речного училища — музейный проект, который реализует благотворительный фонд «Основа» и команда специалистов Центра Воинской Славы Петрозаводска.

— На сегодняшний день с образовательным учреждением заключен договор о сотрудничестве. При создании музея потребуется организационная и экспозиционная помощь профессионалов, а также поддержка в грантовой работе, которую окажут наши специалисты, — отметила Елизавета Васильева.

Первая выставочная площадка будущего музея располагается в библиотеке петрозаводского филиала университета. Основу экспозиции составляют экспонаты, собранные в течение полугода Елизаветой Васильевой, директором и педагогами образовательного учреждения, а также ветеранами БОПа. При этом музейный фонд продолжает пополняться. Среди уже представленных на выставочной площадке предметов: штурвал паровых судов конца XIX — начала ХХ веков, образцы навигационного оборудования, модели кораблей, редкие фотографии и документы.

Открытие музея запланировано в 2023 году и будет приурочено к 60-летию создания Петрозаводского речного училища, приемником котором стал Беломорско-Онежский филиал Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова.

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