Музей изобразительных искусств в Петрозаводске сделал подарок учителям

В честь Дня учителя педагоги получат скидку 50% на посещение выставки «За вдохновением».

В честь предстоящего праздника Музей изобразительных искусств дарит скидку 50% на посещение выставки «За вдохновением» всем учителям и преподавателям. Акция действует 5 и 6 октября.

В экспозиции представлены работы известных русских живописцев — Ивана Айвазовского, Константина Коровина, Бориса Кустодиева и других.