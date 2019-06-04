Мужчина бесплатно приоделся в магазинах Петрозаводска

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Мужчина украл куртки в двух магазинах, сообщили в МВД Карелии.
Представители сразу двух магазинов одежды одного из торговых центров Петрозаводска обратились в полицию. В обоих случаях были похищены куртки. Общая стоимость похищенного составила 14 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого: 39-летнего петрозаводчанина. Он зашел в магазин, выбрал куртку без антикражного устройства и убрал вещь в сумку.
Мужчина беспрепятственно вышел из торгового центра, после чего сбыл похищенное.
То же самое он повторил через несколько дней уже в другом магазине.
Возбуждены уголовные дела.
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