Мужчина бесплатно приоделся в магазинах Петрозаводска

Мужчина украл куртки в двух магазинах, сообщили в МВД Карелии.

Представители сразу двух магазинов одежды одного из торговых центров Петрозаводска обратились в полицию. В обоих случаях были похищены куртки. Общая стоимость похищенного составила 14 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого: 39-летнего петрозаводчанина. Он зашел в магазин, выбрал куртку без антикражного устройства и убрал вещь в сумку.

Мужчина беспрепятственно вышел из торгового центра, после чего сбыл похищенное.

То же самое он повторил через несколько дней уже в другом магазине.

Возбуждены уголовные дела.