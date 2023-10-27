Мужчина и женщина насмерть отравились угарным газом под Петрозаводском

Следком Карелии выяснит точную причину смерти жителей Карелии.

Сотрудники СКР по Карелии организовали доследственную проверку по факту отравления угарным газом двоих граждан.



По предварительным данным, 30 октября на берегу Онежского озера вблизи поселка Рыбрека внутри катера нашли тела женщины 1977 года рождения и мужчины 1967 года рождения без видимых телесных повреждений.



Предварительно, пара погибла от отравления угарным газом, когда испортилось отопительное оборудование. Следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу, сообщили в Следкоме нашего региона.