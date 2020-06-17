Мужчина не сможет уехать из Петрозаводска из-за страсти к чужим кроссовкам

В полицию обратилась 37-летняя петрозаводчанка, сообщили в МВД Карелии.

Она обнаружила, что пропали кроссовки ее сына. Семья живет в небольшом доме – обувь оставляют в общем коридоре.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 42-летний горожанин. Он дал признательные показания и вернул похищенное.

Мужчина проходил мимо дома заявительницы и увидел, что дверь в подъезд открыта. Зашел внутрь, увидел хорошие кроссовки надел и стал носить.

Возбуждено уголовное дело.



Житель Карелии находится под подпиской о невыезде.

Ранее петрозаводчанин пытался украсть кроссовки в гипермаркете.