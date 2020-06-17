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Мужчина не сможет уехать из Петрозаводска из-за страсти к чужим кроссовкам

Новости. Криминал
10:51, 18 Июня 2020
фото: © pixabay.com
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В полицию обратилась 37-летняя петрозаводчанка, сообщили в МВД Карелии.

Она обнаружила, что пропали кроссовки ее сына. Семья живет в небольшом доме – обувь оставляют в общем коридоре.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 42-летний горожанин. Он дал признательные показания и вернул похищенное.

Мужчина проходил мимо дома заявительницы и увидел, что дверь в подъезд открыта. Зашел внутрь, увидел хорошие кроссовки надел и стал носить.

Возбуждено уголовное дело.

Житель Карелии находится под подпиской о невыезде.

Ранее петрозаводчанин пытался украсть кроссовки в гипермаркете.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-06-18 11:02:30
Каждый день в сводках ранее судимые. Сколько будете врать, что исправляются? Где стоятелина мосту? Остальному народу глубоко пофиг, что не касается основных инстинктов.
Гость
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