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Петрозаводчанин пытался украсть кроссовки в гипермаркете

Новости. Криминал
11:09, 11 Мая 2020
фото: Управление Росгвардии Карелии
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Житель столицы Карелии был задержан сотрудниками вневедомственной охраны.

По сообщению управления Росгвардии по Карелии, тревожная кнопка сработала в одном из гипермаркетов Петрозаводска. Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что один из посетителей попытался похитить пару обуви из торгового зала. Мужчина надел на себя понравившиеся ему кроссовки стоимостью почти 1500 рублей и хотел пройти незамеченным через расчетно-кассовый узел.

Личность задержанного установлена. Им оказался 33-летний петрозаводчанин.

Мужчина был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее петрозаводчанин попался на краже дорогого алкоголя.

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