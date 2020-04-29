Петрозаводчанин попался на краже дорогого алкоголя

В Петрозаводске вневедомственная охрана на охраняемом объекте задержала двух граждан, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В среду, 29 апреля, в одном из гипермаркетов были задержаны злоумышленники, пытавшиеся похитить товар из торгового зала.



35-летний горожанин пытался пронести мимо спиртное стоимостью более 4 тысяч рублей. Гражданин задержан и передан полиции.

Также был задержан 25-летний мужчина, который пытался украсть продукты стоимостью более полутора тысяч рублей.

В первом случае следует ожидать уголовного дела, во втором –привлечения к административной ответственности.

Напомним, в майские праздники водителей Карелии проверят на трезвость.