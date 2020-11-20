Мужчина обчистил бытовку в дачном кооперативе под Петрозаводском

Злоумышленник вынес из бытовки инструмент на 35 тысяч рублей, рассказали в МВД Карелии.

В Отдел МВД России по Прионежскому району с заявлением о краже обратился 46-летний петрозаводчанин. Он рассказал, что кто-то обокрал его бытовку. Ущерб оставил почти 35 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен 36-летний подозреваемый. Он сознался в содеянном и рассказал полицейским, как совершил кражу. Мужчина проезжал по улицам дачного кооператива и заметил бытовку. Поняв, что сможет сорвать замок и похитить что-нибудь оттуда, так и поступил. Внутри оказалось много полезных и недешевых вещей. Тогда он украл бензопилу, бензогенератор, 2 шуруповерта и лазерный уровень. Все похищенное он продал, выручив 25 тысяч рублей. Деньги потратил на личные нужды.

Оперативниками установлены места сбыта, а похищенное изъято и приобщено к материалам уголовного дела, возбужденного по факту кражи.

Ранее житель Карелии украл из магазина шуруповерт, спрятав его в рукаве куртки.