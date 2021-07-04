Мужчина, обчистивший магазин на севере Карелии, напрасно вернулся на место преступления

Росгвардейцы за выходные задержали нескольких жителей Карелии, пытавшихся пронести товары мимо кассы.

По сообщению управления Росгвардии по республике, 4 июля в Кеми вечером в одном из охраняемых магазинов была нажата тревожная кнопка. Группа задержания районного отдела вневедомственной охраны на месте выяснила, что 43-летний мужчина унес товар, не заплатив. Он смог уйти незамеченным, а через несколько часов вновь вернулся в магазин. То, что именно этот покупатель причастен к краже, выяснили при просмотре записей камер видеонаблюдения. Когда злоумышленник вернулся на место происшествия, продавцы его узнали и вызвали росгвардейцев.

Кроме того, в Кондопоге недобросовестный посетитель сетевого магазина пытался похитить две банки кофе. А в гипермаркетах Петрозаводска задержаны подросток с упаковкой креветок и 20-летняя девушка с текстильной сумкой – оба не собирались платить за выбранные товары.

Все нарушители были переданы полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее росгвардейцы передали в полицию 9 тротиловых шашек, обнаруженных на территории спортивного комплекса «Курган».