Мужчина обокрал бывшего коллегу, чтобы покутить в Петрозаводске

В полицию Пряжинского района обратился 58-летний мужчина с заявлением о краже денег с карты, сообщили в МВД Карелии.

Заявитель рассказал, что с его банковского счета похищено более 7 тысяч рублей. Он пояснил, что обнаружил пропажу денег, когда оплачивал покупки в магазине.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 23-летнего местного жителя. По версии полицейских, в тот вечер он зашел к бывшему коллеге в гости и попросил дать мобильный телефон якобы для совершения звонка, однако сам с помощью смс перевел деньги на счет своей приятельницы.

В этот же вечер он еще дважды заходил к своему знакомому и просил телефон позвонить. Деньги гражданин потратил на такси до Петрозаводска и развлечения.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.