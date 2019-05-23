Мужчина обокрал спящего петрозаводчанина

Вор вошел в квартиру, где все спали, и украл телефон, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 39-летний горожанин и сообщил, что у него похитили мобильный телефон стоимостью 14 тысяч рублей. Заявитель пояснил, что накануне был в гостях у своего приятеля, а когда собрался домой – обнаружил пропажу гаджета.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 33-летнего ранее судимого петрозаводчанина. В тот день он пришел в квартиру к приятелю потерпевшего, но оказалось, что и хозяин, и гости спят.

По версии следствия, мужчина воспользовался удобным моментом и похитил гаджет. В те же сутки он сбыл его за 1,5 тысяч рублей, а вырученные деньги потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело.