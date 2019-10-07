Мужчина обокрал зоомагазин в Петрозаводске

В полицию обратился представитель магазина товаров для животных, сообщили в МВД Карелии.

Из их торговой точки в микрорайоне Октябрьский неизвестный без оплаты вынес 4 ошейника для собак. Сумма ущерба составила более 4 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 25-летнего подозреваемого. Молодой человек рассказал правоохранителям, что спрятал ошейники под одежду, чтобы хищение не было очевидным, а после сбыл их за тясячу рублей.

Возбуждено уголовное дело.