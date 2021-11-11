Мужчина, подравшийся в троллейбусе Петрозаводска из-за маски, пойдет под суд

Полиция установила личность мужчины, который избил пассажира троллейбуса в ответ на просьбу надеть маску.

Как сообщили в МВД Карелии, сегодня сотрудники полиции установили личность мужчины, который избил в троллейбусе №1 пассажира, попросившего его надеть маску, так как вокруг эпидемия коронавируса.

«Подозреваемый найден, им является мужчина 1979 года рождения, ранее судимый. На данный момент он привлечен к уголовной ответственности по статье 116 УК РФ ("Побои")», — рассказали в пресс-службе МВД республики.

Также в ведомстве сообщили, что в ходе допроса подозреваемый выразил сожаление по поводу произошедшего и попросил прощения у всех пассажиров троллейбуса, ставших свидетелями потасовки.

По информации МВД, подозреваемый не задержан, проводятся дальнейшие мероприятия.

Напомним, в соцсети мужчина рассказал, как его избили в троллейбусе за просьбу надеть маску. Пострадавший показал видео избиения.