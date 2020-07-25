Мужчина попытался украсть кроссовки и водку из магазина, но был пойман

Сотрудники вневедомственной охраны в Петрозаводске задержали мужчину, пытавшегося похитить товары из магазина.

Как сообщили в Управлении Росгвардии, в Петрозаводске вечером 22 июля сработала тревожная сигнализация в одном из сетевых гипермаркетов. Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что один из посетителей попытался похитить пару кроссовок и бутылку водки из торгового зала. Попытку хищения предотвратил бдительный персонал магазина.



Сотрудники вневедомственной охраны задержали правонарушителя и передали полицейским, которые проведут проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось о том, что пьяный мужчина устроил в магазине дебош.