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Мужчина попытался украсть кроссовки и водку из магазина, но был пойман

Новости. Криминал
09:12, 26 Июля 2020
фото: Столица на Онего
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Сотрудники вневедомственной охраны в Петрозаводске задержали мужчину, пытавшегося похитить товары из магазина.

Как сообщили в Управлении Росгвардии, в Петрозаводске вечером 22 июля сработала тревожная сигнализация в одном из сетевых гипермаркетов. Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что один из посетителей попытался похитить пару кроссовок и бутылку водки из торгового зала.  Попытку хищения предотвратил бдительный персонал магазина.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали правонарушителя и передали полицейским, которые проведут проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось о том, что пьяный мужчина устроил в магазине дебош. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2020-07-26 10:16:17
Куда то Кир пропал.... )
Гость
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