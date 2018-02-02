Мужчина пострадал в ДТП под Петрозаводском

На Суоярвском шоссе произошло столкновение двух автомобилей.

Авария произошла утром 2 февраля на 7 км Суоярвского шоссе. Для ликвидации аварии привлекались пожарно-спасательные подразделения города Петрозаводска в составе 12 человек и трех единиц техники.

"Пострадал мужчина, его отвезли в больницу", - рассказали в экстренных службах.

По данным ГИБДД, по предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Renault Fluence, допустил занос с выездом на полосу встречного движения, где произошло столкновение с "ВАЗ-2104". В результате происшествия получил травмы и был госпитализирован в лечебное учреждение водитель "четверки" - мужчина 1963 года рождения. По данному факту проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Госавтоинспекция Карелии рекомендует водителям выбирать безопасную скорость движения, соответствующую дорожным условиям.