Мужчина познакомился с девушкой, выпил алкоголя и лишился телефонов

В Петрозаводске сотрудники уголовного розыска задержали девушку, подозреваемую в краже мобильных телефонов.

Ранее житель столицы Карелии сообщил в полицию о краже двух мобильных телефона. Сумма ущерба составила более 10 тыс. рублей.

Выясняя обстоятельства совершения преступления, сотрудники полиции установили, что мужчина употреблял алкоголь в компании малознакомой девушки. Затем пригласил ее домой, где продолжил распивать спиртное. После того как гостья ушла, заявитель обнаружил и пропажу мобильников.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемой в краже и задержали ее", - отметили в пресс-службе МВД.

Выяснилось, что она уже не раз попадала в поле зрения правоохранительных органов за совершение аналогичных преступлений. Теперь женщина вновь стала фигурантом уголовного дела.