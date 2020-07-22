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Мужчина привез из Мурманской области в Карелию ковидную пневмонию

Новости. Общество
12:13, 23 Июля 2020
фото: © Егор Алеев/ТАСС
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В инфекционное отделение районной больницы Костомукши поступил мужчина с ковидной пневмонией, сообщается на сайте лечебного учреждения.

"Сегодня в инфекционное отделение поступил мужчина с ковидной пневмонией, выявленной при проведении компьютерной томографии, сообщается на сайте межрайонной больницы. – 16 июля он прибыл из Мончегорска. В течение нескольких дней имели место симптомы ОРВИ, повышение температуры тела. Обратился за медицинской помощью 22 июля. После обследования госпитализирован".

Медики напоминают: при появлении симптомов ОРВИ необходимо соблюдать режим изоляции, вызывать врача на дом.

Ранее сообщалось, что за сутки в Карелии заболели коронавирусом 28 человек. Всего заболевших с начала пандемии в Карелии – 2067 человек.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализирован 951 пациент, 66 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

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