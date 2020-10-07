Мужчина проснулся с похмелья в обнимку с уличным псом и решил забрать его домой

В Таиланде пьяный мужчина привез домой уличного пса и с похмелья проснулся с ним в обнимку, в итоге таиландец забрал собаку себе.

В пятницу, 2 октября, Юттафум Кевекхем (Yutthaphum Kaewekhem) вместе с подругой пришел в ресторан, где был постоянным клиентом. Он напился и, когда за ним приехал трезвый друг, таиландец взял с собой одну из бездомных собак, живших у ресторана. Приятель снял видео, как Кевекхем гонялся за псом, и выложил его в сеть. Ролик набрал тысячи просмотров и насмешил пользователей сети. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт Asia One.

На следующее утро таиландец был очень удивлен, обнаружив дома пса. Он не помнил события прошлого вечера, но друг показал ему видеоролик. Смущенный Кевекхем вернул собаку к ресторану, предположив, что у нее может быть хозяин. Вечером того же дня он приехал проведать пса и привез ему печеную свинину и куриную печень в качестве извинения. Собака была очень рада его видеть: она виляла хвостом, облизывала ему руки и с удовольствием взяла угощение.

Вскоре Кевекхем узнал, что из всех четырех живущих у ресторана собак только у этой нет хозяина и дома. Комментаторы призвали его взять пса домой. Таиландец сказал, что ему надо подумать. В понедельник, 5 октября, он приехал к ресторану с подарками для собаки — ошейником и лакомствами. Как только Кевекхем надел ошейник на пса, он окончательно решил забрать его домой.

Таиландец утверждает, что собака ведет себя очень хорошо: не лает, не проявляет агрессии, а в туалет ходит только на улице. Он уже отмыл ее, показал врачу и дал ей кличку — Бум. Пост с их историей набрал больше миллиона лайков на Facebook.