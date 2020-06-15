Мужчина, с ножом набросившийся на прохожего в Карелии, получил срок

В Питкяранте мужчина признан виновным в покушении на убийство, сообщили в Следкоме Карелии.

В ноябре 2019 года 24-летний мужчина на улице в Питкяранте поссорился с прохожим и напал на него с ножом.

Очевидцы вызвали сотрудников полиции. Нападавший сбежал с места происшествия, но был задержан.

В результате потерпевший был доставлен в лечебное учреждение, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь, и он остался жив.

Суд приговорил злоумышленника к 6,5 годам колонии общего режима.

Ранее убивший отца житель Карелии вышел из тюрьмы и зарезал брата.