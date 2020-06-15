890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Возобновились продажи в России самых дешевых иномарок 5
15.06.2020 16:25
Любителей незаконной рыбалки в Карелии оставили без сетей и спиннингов 1
15.06.2020 18:20
Марина Никишина: "Все участники голосования будут защищены, меры безопасности – беспрецедентные" 12
15.06.2020 17:45
Автомобиль сбил трех девочек в поселке Карелии 4
15.06.2020 17:55
Пропавший в ноябре житель Карелии найден мертвым 1
15.06.2020 12:24

Мужчина, с ножом набросившийся на прохожего в Карелии, получил срок

Новости. Криминал
07:15, 16 Июня 2020
фото: © Архив ТАСС/EPA/ALI ALI
Загрузка...

В Питкяранте мужчина признан виновным в покушении на убийство, сообщили в Следкоме Карелии.

В ноябре 2019 года  24-летний мужчина на улице в Питкяранте поссорился с прохожим и напал на него с ножом.

Очевидцы вызвали сотрудников полиции. Нападавший сбежал с места происшествия, но был задержан.

В результате потерпевший был доставлен в лечебное учреждение, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь, и он остался жив.

Суд приговорил злоумышленника к 6,5 годам колонии общего режима.

Ранее убивший отца житель Карелии вышел из тюрьмы и зарезал брата.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-06-16 08:38:06
Насмешка над здравым смыслом.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.06.2020, 09:35
Поправки о зарплатах бюджетников внесут в Трудовой кодекс
15.06.2020, 14:15
Ребенок утонул в Петрозаводске на глазах у матери
14.06.2020, 11:11
Лобовое столкновение с пострадавшими устроили женщины в Карелии на ремонтируемом участке трассы
12.06.2020, 09:12
За сутки в Карелии выявили рекордное количество заражений коронавирусом - 81 случай
09.06.2020, 06:40
Владимир Путин перечислил проблемы Карелии
14.06.2020, 09:56
Почему горожане не спешат в кафе – мнение ресторатора из Петрозаводска

Аналитика

15.06.2020 13:00
Политкухня
Нельзя просто промолчать 8
Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов о том, почему необходимо участвовать в голосовании по изменению Конституции, и сказать поправкам категорическое "Нет!".
Доктор с необычными трубочками 1
11.06.2020 12:40
"Люди вынуждены экономить" 10
10.06.2020 11:25
Владимир Путин: "В целом динамика у региона положительная" 8
09.06.2020 14:33
Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место 10
08.06.2020 15:18
Вся аналитика

Чтиво

10.06.2020 11:35
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на COVID-19 и экспресс-тест на антитела IgM и IgG
Для забора анализов на COVID-19 "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный боксы с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе исключить возможные контакты пациентов между собой.
Сочи ждет гостей в санатории
08.06.2020 08:30
Юбилей у "разбитого корыта" 12
05.06.2020 15:09
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинка
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»