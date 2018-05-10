Мужчина украл у рыбаков в Карелии бензопилу

В отношении жителя Пряжинского района возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

По данным ведомства, жители Петрозаводска приехали на рыбалку и устроили привал на берегу реки Миккелица. Машину в безлюдном месте на ночь закрывать не стали. Проснувшись утром, автовладелец обнаружил, что из салона пропала бензопила. Ущерб составил 20 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска смогли установить подозреваемого, а также место, где он спрятал похищенное. Выяснилось, что мужчина увидел на берегу приезжих, дождался, когда они уснут, и похитил бензопилу. Позже он был задержан.

В отношении жителя Пряжинского района возбуждено уголовное дело о краже.