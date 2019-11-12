Мужчина украл у жителя Карелии камин весом 100 кг

В полицию Олонецкому району с заявлением о краже обратился мужчина, сообщили в МВД Карелии.

Он приехал проверить свою квартиру в соседней деревне и обнаружил, что замок вскрыт, а из квартиры пропала печь-камин. Ущерб он оценил в 25 тысяч рублей.

Злоумышленник снял навесной замок, проник в квартиру и демонтировал печь-камин весом 100 кг.

Оперативники застали мужчину за погрузкой краденого в чужую машину.

Подозреваемый захотел поправить свое материальное положение.

Возбужденно уголовное дело.

Ранее житель Карелии украл из подъезда почтовые ящики ради алкоголя.