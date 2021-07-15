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Мужчина в Петрозаводске задушил жену, простившую его ранее за побои

Новости. Криминал
15:39, 16 Июля 2021
фото: © GUARDA LA FOTOGALLERY

Ранее судимый житель Петрозаводска напился и задушил супругу, которая ранее простила его за избиение, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокурор Петрозаводска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего ранее судимого жителя города, обвиняемого в убийстве.

По версии следствия, 7 марта 2021 года обвиняемый, будучи пьяным, во время ссоры избил, а потом задушил супругу.

В 2019 году мужчина уже привлекался к ответственности за нанесение жене травм, но уголовное дело было прекращено за примирением сторон.

Теперь фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

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Комментарии

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кир
2021-07-16 16:01:36
Эта власть не решит проблемы с ранее судимыми.
Гость
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