Мужчина в Петрозаводске задушил жену, простившую его ранее за побои

Ранее судимый житель Петрозаводска напился и задушил супругу, которая ранее простила его за избиение, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокурор Петрозаводска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего ранее судимого жителя города, обвиняемого в убийстве.

По версии следствия, 7 марта 2021 года обвиняемый, будучи пьяным, во время ссоры избил, а потом задушил супругу.

В 2019 году мужчина уже привлекался к ответственности за нанесение жене травм, но уголовное дело было прекращено за примирением сторон.

Теперь фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.