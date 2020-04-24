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Мужчине в Петрозаводске дважды понадобилась помощь врачей из-за "сонной дозы" водки

Новости. Происшествия
09:36, 25 Апреля 2020
фото: © Столица на Онего
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Мужчину дважды задерживали в гипермаркете Петрозаводска, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Вечером 22 апреля группа задержания выехала в один из гипермаркетов. Там 34-летний мужчина прямо в торговом зале выпил бутылку водки и рухнул на пол. Сотрудники вызвали скорую помощь и передали мужчину врачам. При установлении личности выяснилось, что он неоднократно привлекался к административной ответственности, также был осужден за грабеж и кражу алкоголя.

Мужчине была оказана медицинская помощь, после чего его отпустили домой.

Но около 2.00 23 апреля  он вновь пришёл в гипермаркет и повторил все по предыдущему сценарию. 

Ранее двух дебоширов вывели из медучреждения в Петрозаводске. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
1677
2020-04-25 11:17:02
ну хоть мясной закуски взял бы ещё или закуска градус крадет?
goo
2020-04-25 10:12:15
Он так отпраздновал день голосования. Просто не знал что отменили - на старых банерах дата была, а на новых нет никакой.
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