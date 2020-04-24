Мужчине в Петрозаводске дважды понадобилась помощь врачей из-за "сонной дозы" водки

Мужчину дважды задерживали в гипермаркете Петрозаводска, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Вечером 22 апреля группа задержания выехала в один из гипермаркетов. Там 34-летний мужчина прямо в торговом зале выпил бутылку водки и рухнул на пол. Сотрудники вызвали скорую помощь и передали мужчину врачам. При установлении личности выяснилось, что он неоднократно привлекался к административной ответственности, также был осужден за грабеж и кражу алкоголя.



Мужчине была оказана медицинская помощь, после чего его отпустили домой.



Но около 2.00 23 апреля он вновь пришёл в гипермаркет и повторил все по предыдущему сценарию.

Ранее двух дебоширов вывели из медучреждения в Петрозаводске.