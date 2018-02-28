Мужчину госпитализировали после ДТП на Ключевой

По теме
Загрузка...
Один человек пострадал в ДТП на улице Кемская, сообщает ЕДДС Петрозаводска.
Во вторник в 19.20 на улице Кемская около дома №8 водитель Toyota при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с ВАЗ-2107, который двигался во встречном направлении.
В ДТП пострадал 32-летний водитель ВАЗа. Мужчина госпитализирован.
По теме
Выбор читателей
22.02.2018, 10:47
27.02.2018, 09:29
25.02.2018, 13:41
22.02.2018, 09:03
26.02.2018, 13:16
24.02.2018, 13:12
Аналитика
27.02.2018 11:23
Политкухня
Эксперты обсудили ход президентской кампании в Карелии и спрогнозировали явку на выборы.
26.02.2018 13:16
26.02.2018 12:52
26.02.2018 11:27
20.02.2018 15:04
Чтиво
22.02.2018 21:24
Частная жизнь
Мужское бесплодие - не приговор.
20.02.2018 15:48
19.02.2018 15:02
Комментарии