Мужчину госпитализировали после ДТП на Ключевой

Один человек пострадал в ДТП на улице Кемская, сообщает ЕДДС Петрозаводска.

Во вторник в 19.20 на улице Кемская около дома №8 водитель Toyota при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с ВАЗ-2107, который двигался во встречном направлении.

В ДТП пострадал 32-летний водитель ВАЗа. Мужчина госпитализирован.