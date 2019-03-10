Мужчину госпитализировали после ДТП на трассе в Карелии

Авария произошла в Питкярантском районе 9 марта, сообщили в МЧС Карелии.

В 11.10 пожарно-спасательное подразделение Питкярантского района привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге.

На 309 км трассы "Сортавала" грузовой автомобиль столкнулся с легковым.

В результате ДТП мужчина получил травмы и был доставлен в ЦРБ.

Подробности происшествия выясняются.